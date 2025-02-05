طائرة عسكرية أمريكية تحمل مهاجرين تصل الهند

ذكرت تقارير إخبارية، أن طائرة عسكرية أمريكية تحمل 104 مهاجرين هنود غير قانونيين وصلت مطار دولي بشمال الهند، اليوم الأربعاء.

وهذه أول دفعة من المهاجرين المرحلين تصل إلى الهند، عقب أن دشن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حملة ضد المهاجرين غير القانونيين.

وقال مسئولون بالخارجية الهندية، إن البلاد منفتحة لعودة الهنود الذين كانوا يعيشون بصورة غير قانونية في أي دولة بما فيها الولايات المتحدة.

وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، قد ناقش خلال محادثة هاتفية مؤخرا مع ترامب قضية الهجرة بالإضافة إلى قضايا أخرى، ومن المرجح أن يتم التطرق إليها مجددا خلال محادثتهما المقررة الأسبوع المقبل.

ولم يرد تأكيد رسمي بشأن عدد المرحلين الذين كانوا على متن طائرة سي - 17 التي أقلعت من سان أنطونيو بولاية تكساس الأمريكية، أمس الثلاثاء، وهبطت في امريتسار.

ومن المتوقع أن يخضع المرحلين للاستجواب ويتم إعادتهم إلى قراهم، حسبما ذكرت صحيفة إنديا توداي نقلا عن مصادر رسمية.

وقالت المصادر، إنه تم القبض على معظم المرحلين على الحدود بين أمريكا والمكسيك.

ولن يتم اتخاذ أي إجراء قانوني ضدهم في حال لم ينتهكوا أي قوانين هندية، وغادروا البلاد بأوراق سليمة.