وزير الخارجية الايراني: سنبذل قصارى جهدنا لتعزيز العلاقات مع جيراننا

أكد وزير الخارجية الايراني، عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، أن إدارة السياسة الخارجية ستبذل قصارى جهدها لاستخدام قدراتها الدبلوماسية، خاصة في إطار سياسة حسن الجوار، لتعميق علاقات إيران مع جيرانها وتعزيزها بشكل شامل.

وشرح وزير الخارجية، خلال اجتماع المساعدين في شؤون التنمية الإدارية والموارد للهيئات التنفيذية بوزارة الخارجية، عملية التطورات السريعة والمعقدة التي تشهدها الساحة الإقليمية والدولية منذ بداية تسلم الحكومة الـ 14 مهامها وحتى الآن، وكذلك نهج وجهود وأعمال وزارة الخارجية في مجال السياسة والعلاقات الخارجية، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا).

وأكد عراقجي خلال الاجتماع - الذي حضره مساعد رئيس الجمهورية ورئيس منظمة الإدارة والتشغيل، علاء الدين رفيع زادة، وعدد من مساعدي ومدراء الهيئات التنفيذية - أن "إدارة السياسة الخارجية ستبذل قصارى جهدها لاستخدام قدراتها الدبلوماسية، خاصة في إطار سياسة حسن الجوار، لتعميق علاقات إيران مع جيرانها وتعزيزها بشكل شامل".