طالبان تعلق عمل محطة إذاعية للمرأة الأفغانية لتقديمها محتوى لقناة تلفزيونية أجنبية

قالت وزارة الإعلام والثقافة التابعة لحركة طالبان اليوم الثلاثاء إنها أوقفت عمل محطة إذاعية للنساء الأفغانيات، مشيرة إلى "تقديم غير مصرح به" لمحتوى وبرامج لقناة تلفزيونية أجنبية.

وهذه هي المرة الثانية التي تغلق فيها السلطات وسيلة إعلامية بسبب مزاعم أنها تعمل مع وسائل إعلام أجنبية.

وقالت الوزارة إن إذاعة "راديو بيجوم" انتهكت سياسة البث واستخدمت ترخيصها بشكل غير ملائم. وأوضحت أن "هذا القرار تم اتخاذه بعد العديد من الانتهاكات، ومن بينها توفير محتوى غير مصرح به وبرامج لقناة تلفزيونية أجنبية"، مضيفة أنها ستراجع كل الوثائق اللازمة لتحديد مستقبل المحطة.

يذكر أن إنتاج محتوى المحطة يتم بشكل كامل بواسطة سيدات أفغانيات.

وقد أدانت جماعات حقوق الإنسان، ومن بينها مراسلون بلا حدود، تعليق عمل المحطة اليوم الثلاثاء وطالبت بإلغائه.