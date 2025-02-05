كشف وزير الجيش الإسرائيلي السابق يوآف جالانت خطة المؤسسة العسكرية الأساسية ضد حزب الله، متهما رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتعريض الأسرى الإسرائيليين للخطر والفشل في تحقيق نجاحات عسكرية.

وقال جالانت، خلال مقابلة مع صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن الحكومة وخلافا لادعاءاتها، لم تفعل كل ما في وسعها لتحرير الرهائن، وأنها في الواقع فوتت فرصة للحصول على نفس الصفقة التي حصلت عليها الآن بشروط أفضل، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وأشار الوزير السابق إلى أن نتنياهو كان أكثر تشاؤما بشأن قتال "حزب الله" في الأيام القليلة الأولى بعد 7 أكتوبر، وفي 11 أكتوبر من العام 2023 طلب المستوى الأمني شن عملية عسكرية ضد أهداف واسعة النطاق في لبنان".

كما أوضح أن "الخطة تضمنت اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، وقتل ما بين 12 ألف إلى 15 ألف عنصر من حزب الله خلال الساعات الأولى من الحرب بعد توزيع أجهزة اللاسلكي المفخخة عند بدء المعركة. الأمر الذي كان سيصيب الحزب بالشلل بشكل أسوأ مما حصل في النهاية".

واعتبر جالانت أن "عدم تنفيذنا للعملية في 11 أكتوبر هو أكبر إخفاق أمني في تاريخ دولة إسرائيل، وليس فقط في هذه الحرب".

وأشار إلى أن نتنياهو تحدث عن سقوط ناطحات السحاب في تل أبيب بقوة صواريخ حزب الله، واحتجاز الرهائن على أسطح المنازل في