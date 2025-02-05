أمير قطر والعاهل الأردني يبحثان الأوضاع في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة

تلقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم اتصالاً هاتفياً، من الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وبحسب بيان صادر عن الديوان الأميري القطري، جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين، وآخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وسوريا، والمستجدات ذات الاهتمام المشترك إقليميا ودوليا.

وأمس الثلاثاء، تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين.

وأشار المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية إلى أن الاتصال تناول تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وما يشمله من تبادل لإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى أهالي القطاع.

وأكد الزعيمان في هذا الصدد على ضرورة التنفيذ الكامل للاتفاق، وحتمية سرعة إعادة إعمار قطاع غزة.

وذكر السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الزعيمين أكدا في هذا الصدد على أهمية التوصل الى السلام الدائم في المنطقة القائم على حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك كضمان وحيد لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

وشددا على ضرورة الأخذ بالموقف العربي الموحد المطالب بالتوصل إلى السلام الدائم في منطقة الشرق الأوسط؛ بما يحقق الاستقرار والرخاء الاقتصادي المنشودين.