زيلينسكي يعلن مقتل أكثر من 45 ألف جندي أوكراني منذ بداية الحرب

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن أوكرانيا تكبدت 45 ألفا و100 جندي في ساحة المعركة منذ بداية العملية الروسية الشاملة منذ نحو 3 سنوات.

وأضاف زيلينسكي، خلال مقابلة مع الصحفي البريطاني بيرس مورجان، أن عدد الجرحى من الجنود بلغ 390 ألفا.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.

وتعلن كل من أوكرانيا وروسيا، خسائر العدو يوميا إلا أنهما نادرا ما يكشفان عن أعداد ضحاياهما.

لكن زيلينسكي، قدم في عدة مناسبات أرقاما عن عدد الضحايا، حيث أعلن منذ شهرين، مقتل 43 ألف جندي أوكراني وإصابة 370 ألفا آخرين.

ومن المقبول عموما أن كلا الجانبين يقلل من خسائره ويبالغ في خسائر العدو.

وتشير تقديرات أجهزة الاستخبارات الغربية، إلى أن نحو 100 ألف جندي أوكراني وأكثر من ضعف هذا العدد من الجنود الروس، قد لقوا حتفهم منذ أن بدأت موسكو الحرب.

بالإضافة إلى ذلك، وقع آلاف الضحايا في صفوف المدنيين، معظمهم على الجانب الأوكراني.

وتم نشر مقابلة زيلينسكي، مع مورجان على موقع يوتيوب في وقت متأخر من أمس الثلاثاء.