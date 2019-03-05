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سفيرة أستراليا في لبنان: دعمنا النازحين السوريين بـ 438 مليون دولار حتى الآن

بيروت - أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 5 مارس 2019 - 8:37 م | آخر تحديث : الثلاثاء 5 مارس 2019 - 8:37 م

أكدت سفيرة أستراليا لدى لبنان ريبيكا جريندلاي، أن بلادها تثمن ما قام به لبنان في شأن استقبال النازحين السوريين، مشيرة إلى أن استراليا ساهمت من جانبها في دعم النازحين منذ اندلاع الحرب في سوريا بما قيمته 438 مليون دولار حتى الآن، وأنها مستمرة في دعم لبنان في هذا الشأن، معربة عن أملها في التوصل إلى حل نهائي لهذه القضية.

جاء ذلك خلال استقبال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، للسفيرة الأسترالية، حيث أكد الجانبان على أهمية توطيد العلاقات الثنائية بين لبنان وأستراليا.

وأكدت سفيرة أستراليا أن العلاقات بين بلادها ولبنان تتسم بكونها وطيدة ومميزة، مشيرة إلى وجود جالية أسترالية في لبنان تقدر بنحو 30 ألف أسترالي، ووجود أكثر من 400 ألف لبناني في استراليا، على نحو يشجع على التواصل القوي بين البلدين.


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