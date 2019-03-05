فوز الياباني مبتكر «قاعة حفلات قابلة للنفخ» بجائزة بريتزكر في الهندسة المعمارية

أعلن اليوم الثلاثاء عن فوز المهندس المعماري الياباني أراتا ايزوزاكي، والذي تمتد خبرته المهنية لثلاثة عقود وتتضمن تصميم قاعة حفلات موسيقية قابلة للنفخ، بجائزة بريتزكر المرموقة للهندسة المعمارية.

وكانت قاعته للحفلات الموسيقية القابلة للنفخ والنقل، نوفا أرك، صممت مع النحات أنيش كابور عام 2013 للقيام بجولة في الأقاليم اليابانية التي تأثرت بموجات المد العاتية تسونامي في عام 2011.

وأثنت لجنة التحكيم، على «إيزوزاكي» البالغ من العمر 87 عامًا لـ«تشكيل طريقة خاصة به» بدلًا من اتباع التوجهات التقليدية.

وكان ايزوزاكي، يبلغ من العمر 14 عامًا عندما أسقطت القنبلتان الذريتان على مدينتي نجازاكي وهيروشيما اليابانيتين، في نهاية الحرب العالمية الثانية، مما يجعله يشب «في فراغ هندسي» على حد قوله في بيان له.