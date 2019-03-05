وزير خارجية مالطا السابق يعلن ترشيحه لشغل منصب الرئيس

قال وزير خارجية مالطا السابق، جورج فيلا، إنه قد تم ترشيحه ليكون الرئيس العاشر للجزيرة، وذلك بحسب ما أعلنه رئيس الوزراء، جوزيف موسكات، اليوم الثلاثاء.

وشغل فيلا البالغ من العمر 76 عاما منصب وزير خلال الفترة بين 1996 و1998، ومن عام 2013 وحتى عام 2017، ثم ترك الحياة السياسية بعد الانتخابات التي جرت في 2017.

وفي تغريدة له، قال رئيس الوزراء، جوزيف موسكات، إن ترشيح فيلا حظي بتأييد بالاجماع من جانب الحكومة والمجموعة البرلمانية لحزب العمال الحاكم.

ومن المقرر أن تتم الموافقة على تعيينه، رسميا، من خلال تحقيق أغلبية برلمانية بسيطة، وكتب موسكات: "أنا متأكد من أن الدكتور فيلا، سيكون شخصية أخرى موحدة لشعبنا وبلادنا".