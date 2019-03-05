الممثل الأعلى للناتو في أفغانستان يصل إلى كابول

أعلن مكتب الممثل المدني الأعلى لحلف شمال الأطلسي "الناتو" في أفغانستان، اليوم الثلاثاء، عن وصول السير نيكولاس كاي إلى العاصمة كابول لتولي مهامه بصفته الممثل الأعلى للناتو في أفغانستان.

وذكر المكتب - في بيان أوردته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية- أن السير نيكولاس سيُطلع مجلس شمال الأطلسي على جهود حلف الناتو في أفغانستان والعلاقات مع الشركاء الأفغان، والعمل بشكل وثيق مع بعثة الدعم الحازم التي يقودها الناتو في أفغانستان لتدريب وتقديم المشورة ومساعدة القوات ومؤسسات الأمن الأفغانية.

كما أشار البيان إلى أن ممثل الناتو سيتواصل أيضا مع كبار أعضاء الحكومة الأفغانية والمسؤولين الأفغان وأعضاء البرلمان، وسينسق أيضا مع ممثلي المجتمع الدولي ويتواصل مع ممثلي المجتمع المدني الأفغاني والمنظمات غير الحكومية الدولية.

وكان السير نيكولاس قد قال -قبل توجهه إلى كابول- "أتطلع للعودة إلى كابول ولعب دورا قويا وفعالا في دعم البحث الأفغاني عن السلام، يأمل الشعب الأفغاني أن يكون عام 2019 عام السلام، وسيبذل الناتو كل ما في وسعه لدعم جهود إحلال السلام في أفغانستان".

يُشار إلى أن نيكولاس عمل لأكثر من عام كسفير لبريطانيا في كابول، ويتمتع بخبرة واسعة في أفغانستان ومنطقة جنوب آسيا، حيث عمل أيضا كمنسق إقليمي لبريطانيا في إقليم هلمند بجنوب أفغانستان في 2006-2007، ورئيسا لقسم باكستان وأفغانستان بإدارة جنوب آسيا في وزارة الخارجية والكومنولث البريطانية في 1995-1997، كما يتمتع بخبرة واسعة في المساعدة على بناء السلام في الدول الهشة والمتضررة من الصراعات حيث عمل كممثل خاص للأمين العام للأمم المتحدة في الصومال.