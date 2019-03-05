تراجع نسبة النساء بين الأجانب في ألمانيا مجددا

تراجعت نسبة النساء بين الأجانب في ألمانيا مجددا خلال الفترة الماضية، فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن الألمانية، اليوم الثلاثاء، بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العالمي الجمعة المقبلة أن عدد النساء الأجنبيات في ألمانيا بلغ حتى نهاية أكتوبر الماضي 4.7 مليون امرأة، ليشكلن بذلك نحو 47% من الأجانب في ألمانيا.

وبحسب بيانات المكتب، فإن النسبة بين الرجال والنساء المهاجرين إلى ألمانيا متقلبة على المدى الطويل، وكانت نسبة النساء بين الأجانب في ألمانيا تبلغ 38% عام 1970، وكانت مرتبطة بوفود العمال الذكور.

وبحسب البيانات، فإن هذه النسبة أصبحت متساوية إلى حد كبير حتى عام 2011، حيث شكلت النساء حينها نحو 50% من إجمالي الأجانب البالغ عددهم في ذلك الحين 3ر6 مليون نسمة، ومنذ ذلك الحين ازداد مجددا عدد الذكور بين الأجانب في ألمانيا.

وبالنسبة لإجمالي عدد السكان، فإن النسبة بين الذكور والإناث في ألمانيا كانت متساوية خلال الأعوام الماضية. وفي نهاية أكتوبر الماضي بلغ عدد النساء في ألمانيا 42.1 مليون امرأة، ليشكلن 6ر50% من إجمالي عدد السكان.

وفي عام 1950 كان عدد النساء يزيد عن الرجال في ألمانيا، حيث بلغت نسبتهن في ذلك الحين 53.3% من إجمالي عدد السكان.