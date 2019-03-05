باكستان تلقى القبض على العشرات على خلفية هجوم كشمير الهندية

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أعلنت وزارة الداخلية الباكستانية، اليوم الثلاثاء، القبض على 44 شخصا في عملية استهدفت الجماعة المسلحة، التي يشتبه في أنها وراء تنفيذ هجوم مميت بالجزء الذي يخضع لسيطرة الهند من كشمير.