باكستان تلقى القبض على العشرات على خلفية هجوم كشمير الهندية

أعلنت وزارة الداخلية الباكستانية، اليوم الثلاثاء، القبض على 44 شخصا في عملية استهدفت الجماعة المسلحة، التي يشتبه في أنها وراء تنفيذ هجوم مميت بالجزء الذي يخضع لسيطرة الهند من كشمير.