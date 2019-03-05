«فيسبوك» يحظر الإعلانات السياسية ذات التمويل الأجنبي بانتخابات إندونيسيا المقبلة

حظر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في إندونيسيا، بشكل مؤقت، الإعلانات السياسية التي تم شراؤها من خارج البلاد، في محاولة لمكافحة التدخل الأجنبي في الانتخابات المقبلة.

وقال "فيسبوك" في بيان له إن الحظر، الذي بدأ سريانه اليوم الثلاثاء، يستهدف أي إعلان يشير إلى سياسيين أو أحزاب سياسية، أو محاولات لتشجيع أو تقييد التصويت.

وذكرت شبكة التواصل الاجتماعي أن "مكافحة التدخل الأجنبي هو أحد الركائز الأساسية في نهجنا تجاه الحفاظ على نزاهة الانتخابات على منصتنا الإلكترونية".

ويواجه الرئيس الحالي، جوكو ويدودو، الجنرال السابق، برابواو سوبيانتو، في الانتخابات المقررة في 17 من إبريل المقبل، والتي تعد تكرارا للانتخابات التي خاضها ويدودو في عام 2014 أمام المنافس ذاته، والتي فاز فيها بفارق ضئيل.

وكانت السفارة الروسية في جاكرتا أنكرت الشهر الماضي، تدخل موسكو في الانتخابات الإندونيسية، بعد أن اتهم جوكو معسكر برابواو بنشر "دعاية روسية".

وكان جوكو زعم أثناء توقفه في سوراباي، في إطار حملة انتخابية كان يقوم بها، أن "هناك فريق حملة ينشر ما يسمى بالدعاية الروسية، التي تنطوي على تيارات متواصلة من الأكاذيب والافتراءات".

بينما قالت السفارة من خلال موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نود أن نؤكد على أن موقفنا المبدئي هو أننا لا نتدخل في الشؤون الداخلية والعمليات الانتخابية لدول أخرى، من بينها إندونيسيا، التي نعتبرها صديق مقرب وشريك مهم."