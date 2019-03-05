إصابة 21 شخصا جراء تصادم قطاري ركاب وجها لوجه جنوبي التشيك

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت الشرطة في جمهورية التشيك، أن 21 شخصا أصيبوا جراء تصادم قطاري ركاب وجها لوجه صباح اليوم الثلاثاء في مدينة برنو جنوبي البلاد.

وقالت متحدثة باسم الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه ليس هناك حالات حرجة بين المصابين ، ويتلقى نصفهم تقريبا العلاج في المستشفى.

وقع التصادم خارج المحطة الرئيسية في برنو ، في منطقة تخضع حاليا لأعمال إعادة إعمار رئيسية.

وتحقق الشرطة لمعرفة ما إذا كان الحادث قد نجم عن خلل فني أم خطأ بشري.

ويأتي ذلك بعد يوم واحد من إصابة خمسة أشخاص في حادث لقطار محلي شرقي براغ.

التتبع

السابق التالي