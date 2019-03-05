ألمانيا تطالب تركيا بإجابات حول رفض تجديد أوراق اعتماد صحفيين ألمان

قال مسئولون ألمان أمس الاثنين، إن وزارة الخارجية الألمانية تتوقع إجابات من تركيا قريبا، بعد رفض تجديد أوراق اعتماد ثلاثة صحفيين ألمان بشكل غير متوقع هذا الأسبوع.

وقال متحدث "لقد أوضحنا موقفنا، لا نعتقد أن تجريد ثلاثة صحفيين من أوراق الاعتماد – وفقا لحساباتي - له ما يبرره".

وبعث وزير الخارجية الألمانى هايكو ماس برسالة نصية إلى نظيره التركى حول هذا الأمر وناقشه مع السفير التركى لدى ألمانيا. وقال المتحدث إن ألمانيا تتوقع "الرد في الوقت المناسب".

ولم تفسر السلطات التركية القرار.

ويتعين على المراسلين الأجانب في تركيا تجديد وثائق اعتمادهم كل عام، بعد انتهاء صلاحيتها في ديسمبر.

وقد تم تجديد أوراق اعتماد العديد من الصحفيين الألمان، في حين ينتظر آخرون نتائج العملية.