انعقاد الدورة 62 من اجتماعات اللجنة الدولية لمكافحة المخدرات فى فيينا يوم 14 مارس الجاري

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تنطلق فى مقر الامم المتحدة بالعاصمة النمساوية فيينا يوم 14 مارس الجاري أعمال الدورة الثانية والستين للجنة الدولية لمكافحة المخدرات بمشاركة عدد من الوزراء.

وقال بيان للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء أنه سيجري خلال هذه الدورة تقييم تنفيذ الالتزامات المتعهد بها للتصدي لمشكلة المخدرات على المستوى الدولي ومدى التعاون بين الدول فى هذا المجال.

واشار البيان الى أن يوري فيدوتوف المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة سيشهد الجلسة الافتتاحية بحضور فيروج سوميي رئيس الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات الى جانب عدد من ممثلي الشباب والمجتمعين المدني والعلمي.

ولفت البيان الى أن أبرز الموضوعات المطروحة خلال الاجتماعات هي تعزيز قدرة الكشف على العقاقير الاصطناعية وكذلك مراقبة المواد المستخدمة في الصنع غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية والترويج للتنمية البديلة كاستراتيجية لمكافحة المخدرات.

وأضاف البيان أنه من المتوقع أن يحضر الدورة الثانية والستين أكثر من 2000 مشارك من الدول الأعضاء والبرلمانات والمنظمات الحكومية الدولية والمجتمع المدني .