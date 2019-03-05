هيلاري كلينتون تستبعد خوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020

لا تعتزم هيلاري كلينتون، التي خسرت انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016 أمام الرئيس الحالي دونالد ترامب، الترشح من جديد في سباق الانتخابات، لتترك باب الترشيحات مفتوحا داخل الحزب الديمقراطي، الذي ينتمي لتيار يسار الوسط، لمرشحين أقل ثقلا.

وقالت كلينتون لشبكة تلفزيون "نيوز 12 ويستشستر" "أنا لن أترشح، ولكني سأستمر في العمل والحديث ودعم ما أؤمن به".

وتنامت في الأسابيع الأخيرة قائمة المرشحين المحتملين لخوض السباق من أجل الفوز بترشيح الحزب الديقراطي في انتخابات الرئاسة، ولكن السؤال لا يزال مطروحا ما إذا كانت عضو الكونجرس السابقة ووزيرة الخارجية السابقة يمكن أن تسعى للحصول على ترشيح الحزب.

وعلى الرغم من حصول زوجة الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون على حصة من أصوات الناخبين أكبر من ترامب عام 2016، إلا أنها خسرت التصويت داخل ما يطلق عليه المجمع الانتخابي، والذي يقرر من سيصبح الرئيس القادم.

وقال عضو الكونجرس الأمريكي البارز بيرني ساندرز في فبراير الماضي إنه سوف يخوض السباق للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي في انتخابات 2020، بعد أن خسر أمام كلينتون في الانتخابات التمهيدية داخل الحزب عام 2016.