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الاتحاد الأوروبي يغرم شركتين لمعدات سلامة السيارات 368 مليون يورو

د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 5 مارس 2019 - 5:07 م | آخر تحديث : الثلاثاء 5 مارس 2019 - 5:07 م

أعلنت المفوضية الأوروبية تغريم شركتي "أوتوليف" و"تي.آر.دبليو"، لتصنيع أحزمة الأمان والوسائد الهوائية وعجلات القيادة، بـ368 مليون يورو (416 مليون دولار) في إطار تسوية قضية احتكارية.

ووفقا لبيان صدر اليوم الثلاثاء عن المفوضية، فإن "تي.آر.دبليو" ستدفع 189 مليون يورو، بينما ستدفع "أوتوليف" 179 مليون يورو.

واستمر التنسيق بين الشركتين في الفترة من 2007 وحتى 2011، وتجدر الإشارة إلى أنهما توردان معدات السلامة لشركتي فولكسفاجن و"بي.إم.دبليو" الألمانيتين، اللتين تصنعان نحو 30% من مبيعات السيارات في أوروبا.

وأضافت المفوضية أن التنسيق، الذي كان يهدف إلى زيادة الأرباح، حدث من "خلال اجتماعات في مقار الشركتين وأيضا في مطاعم وفنادق، وأيضا من خلال مكالمات هاتفية وبريد إلكتروني".

وقالت مارجريت فيستاجر، مفوضة شؤون المنافسة بالاتحاد الأوروبي، إن مثل هذا الكارتل "أَضر في النهاية بالمستهلكين الأوروبيين وأثر سلبا على التنافسية في قطاع السيارات الأوروبي"، وتم تخفيض غرامتي الشركتين مقابل تعاونهما.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة "تاكاتا" كانت شاركت معهما في التنسيق، إلا أن المفوضية أوضحت أنها تجنبت الغرامة بكشفها للمفوضية عن مخالفات الكارتل.

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