شركة ألمانية تتعرض للانتقاد لتركيزها في اليوم العالمي للنساء على الحديث عنهن

تعرضت شركة أنجل آند فولكرس، الألمانية لسمسرة العقارات، إلى انتقادات من متابعيها على موقع تويتر، وذلك بسبب مشاركتها رابطًا على حسابها على الموقع لنص يتحدث فيه خمسة من أعضاء مجلس إدارتها، وجميعهم رجال، عن نساء قالوا إنهن كانوا مصدر إلهام لهم بشكل خاص في حياتهم.

غير أن هذه الإشارة التي كان يراد بها الثناء على النساء في يومهن العالمي فهمت بشكل آخر من قبل العديد من متابعي حساب الشركة على «تويتر»، حيث انتقد مستخدمو توتير حقيقة أن النص يتحدث عن النساء وليس معهن مباشرة.

تمت مشاركة النص والتعليق عليه مئات المرات، اليوم الثلاثاء، مما جعل الشركة تقر بخطئها قائلة في بيان لها اليوم: «لقد أخطأ نصنا الذي نشرناه أمس هدفه الأصلي وهو إبراز النساء في المقدمة».

واعتذرت الشركة عن هذا الخطأ مؤكدة بالغ أسفها.

يشار إلى أن الشركة كانت قد نشرت في وقت سابق بالفعل مقابلات مع عدة شخصيات نسائية تتولى مناصب قيادية.

وتعمل شركة انجل اند فولكرس، في سمسرة العقارات السكنية والتجارية المميزة، بالإضافة لليخوت والطائرات.

وحسب بيانات الشركة فإن لها ممثلين في أكثر من 800 موقع على مستوى العالم.