توقعات بإطلاق اسم ديانا على المولود المنتظر للأمير هاري وميجان

قبل أسابيع قليلة من استقبال الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل لمولودهما، انتشرت العديد من التوقعات والمراهنات حول اسم المولود الجديد.

وعلى الرغم من عدم الإعلان عن نوع المولود حتى الآن، إلا أن موقع مراهنات «William Hill»، كشف عن أن الاسم المرجح إطلاقه على المولود المنتظر، في حالة ما إذا كانت فتاة، وهو ديانا.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، في تقرير نشرته، مساء الثلاثاء، أنه لو حدث وتم تسمية المولود بهذا الاسم فسيكون ذلك بمثابة تكريمًا للأميرة الراحلة ديانا، التي تُوفيت عندما كان الأمير هاري في الثانية عشر من عمره.

وحسبما جاء بموقع «William Hill»، فإن هناك عدد من الأسماء الأخرى المرجح إطلاقها على المولود، وهي أليس أو فيكتوريا في حالة إذا كانت أنثى، وأرثر أو إدوارد في حالة إذا كان ذكر.