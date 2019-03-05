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زعيم المعارضة الفنزويلية يدعو إلى تنظيم مسيرة احتجاجية يوم السبت المقبل

زعيم المعارضة خوان جوايدو
زعيم المعارضة خوان جوايدو
أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 5 مارس 2019 - 11:44 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 5 مارس 2019 - 11:44 ص

دعا زعيم المعارضة الفنزويلي خوان جويدو إلى تنظيم مسيرة احتجاجية جديدة يوم السبت المقبل لزيادة الضغط على نيكولاس مادورو لتقديم استقالته كرئيس لفنزويلا.

وذكر تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، اليوم الثلاثاء، أن جويدو قال - في كلمة ألقاها أمام الآلاف من أنصاره بالعاصمة كراكاس - "إنه يتعين على كافة أفراد الشعب النزول إلى الشوارع ومواصلة النضال ضد حكومة مادورو".

يذكر أن الولايات المتحدة ونحو 50 دولة أخرى كانت قد اعترفت بجويدو بوصفه الرئيس الشرعي لفنزويلا، فيما يقول مادورو إنه المستهدف من وراء "مخطط الانقلاب" الذي تدعمه الولايات المتحدة.

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