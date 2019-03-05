ملف الاقتصاد على رأس جدول أعمال مؤتمر نواب الشعب الصيني

تستحوذ الضغوط التي يتعرض لها الاقتصاد الصيني نتيجة الخلاف التجاري القائم بين الصين والولايات المتحدة والمحادثات الرامية إلى إنهائه، على مناقشات اجتماعات المجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى (البرلمان) التي تبدأ اليوم الثلاثاء.

ومن المتوقع أن تبدأ اجتماعات "مؤتمر نواب الشعب" الصيني السنوية بلغة أكثر كآبة بعد أن حذر الرئيس الصيني "شي جين بينج" في يناير الماضي قادة الحزب الشيوعي الحاكم في الصين بشأن الظروف الدولية "المعقدة والقاتمة" بالنسبة للصين مع "تزايد مصادر الفوضى والمخاطر العالمية".

وتستمر الاجتماعات التي تعقد في قاعة الشعب الكبرى بالعاصمة بكين، حتى 15 آذار/مارس الحالي بمشاركة حوالي 3000 عضو.

ومن المتوقع أن يعلن رئيس وزراء الصين "لي كيه شيانج" معدلات النمو المستهدفة للعام الحالي خلال اجتماعات مؤتمر نواب الشعب الصيني التي تبدأ غدا. كما ستعلن الصين خلال الاجتماعات موازنتها العسكرية التي كانت تزيد باطراد خلال السنوات القليلة الماضية، حيث تسعى الصين إلى تحديث قواتها المسلحة وتعزيز وجودها في المناطق المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، وإقامة قواعد عسكرية في الخارج.

وستلقي الحرب التجارية مع الولايات المتحدة بظلالها على الاجتماعات في ظل تضرر الاقتصاد الصيني من الرسوم الأمريكية على كمية من الصادرات الصينية للولايات المتحدة قيمتها 250 مليار دولار منذ العام الماضي.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قرر تأجيل زيادة الرسوم المفروضة على المنتجات الصينية من 10% إلى 25% لمنح المحادثات فرصة للوصول إلى اتفاق، حيث كان ترامب قد هدد بزيادة الرسوم اعتبارا من أول آذار/مارس الحالي، وهو ما لم يحدث.

وطالب "ترامب" في رسالة عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي الصين "بالإلغاء الفوري لكل الرسوم على منتجاتنا الزراعية (بما في ذلك اللحم البقري ولحم الخنزير) على أساس أننا نمضي بصورة جيدة في المحادثات التجارية".

كان النزاع التجاري مع الولايات المتحدة قد ألقى بظلاله على الاقتصاد الصيني الذي سجل في العام الماضي نموا بمعدل 6ر6% وهو أقل معدل نمو له منذ 1990.