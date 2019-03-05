تغير المناخ في أوروبا يذوب الجليد ويهدد الآثار

ساعد ذوبان الجيلد بمقاطعة أوبلاند شمال النرويج، في ظهور 3000 قطعة أثرية، من بينها سهم يبلغ من العمر 1500 عام وحذاء يبلغ 3400 عام، وهذا ما وثقه وعرضه برنامج أسرار الجليد، حيث أوضح الكثير من الاكتشافات على بقع جليدية محلية مختلفة الثابت منها وبطئ الحركة والمتحرك، وفقا لما نشرته شبكة "سي إن إن" التلفزيونية.

وتعد حقول الجليد بمثابة المواقع المثالية للعثور على المفقود من الماضي، وذلك عوضًا عن الأضطرار للحفر مثل علماء الأثار التقليدين حيث يحرص علماء الآثار ببولاندا بمسح مناطق الجليد بحثًا عن القطع الأثرية.

وتغير المناخ بأوروبا يمثل سلاح ذو حدين حيث شهدت هذا القرن ذوبان العديد من الأنهار الجليدية في النرويج بسبب الارتفاعات الملحوظة في درجات الحرارة، بالرغم من أن المناخ المتغير يحفز علماء الآثارعلى الاستمرار في الإكتشافات المثيرة، فإنه يهدد بتدمير الآثار القديمة قبل أن يراها علماء الآثار أنفسهم.

وتؤكد عالمة الآثار النرويجية، فيبيكي فاندروب مارتنز، للمعهد النرويجي لبحوث التراث الثقافي أن ذوبان الأنهار الجليدية يسير بوتيرة مثيرة للقلق نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، وتساقط كميات أقل من الثلوج، والمزيد من المطر، وبذلك فهى تفصح عن اكتشافات أثرية تغطيها الجبال بأمان لعدة قرون أو حتى آلاف السنين، وإنه بمجرد أن تتعرض قطعة أثرية للأوكسجين وأشعة الشمس، فإنها ستبدأ فورًا بالتحلل.

كما تم العثورعلى ما يقرب من 70 سهما في هذا الموقع يعود إلى عصر الفايكنج يبلغ أقدمها 6000 عام، بالإضافة إلى أن برنامج المسح يخبر عن عدد لا حصر له من العناصر التي تطلعنا كيف كان سكان المنطقة يرتدون السترات، ويطاردون حيوانات الرنة وينزلقون على المنحدارات، ويعد الاكتشاف النهائي للمومياء الجليدية التي عثر عليها مؤخرًا عام 1991 في جبال الألب على الحدود بين النمسا وإيطاليا في أوروبا ويبلغ عمرها 5300 عامًا الأفضل حاليا.

ومن الصعب التكهن بمدى حفظ المواد الثمينة مثل مومياء أخرى في المقابر الجليدية ومن الصعب أيضًا العثور على جثث مومياء أخرى في الجليد، ولكن يظل العلماء آملين في اكتشافات أخرى من هذا القبيل، بفضل إيمانهم بوجود حاجة ملحة وقولهم الدائم "إذا كان علماء الآثار لا يفعلون شيئًا، فقد تضيع القطع الأثرية أو المواقع التي تنتمي إلى المجتمع بأكمله إلى الأبد، بدون أي تسجيل موجود في أي وقت مضى".

وعن الاحترار في القطب الشمالي وذوبان الجليد فإنه يشكل خطرًا بلا شك على القطع الأثرية المقفلة في حقول الجليد، وقال جورن هوليسن، الباحث في المتحف الوطني في الدنمارك: كانت منطقة القطب الشمالي توفر ذات يوم حماية رائعة للرفات الأثرية، بسبب المناخ البارد"، "ولكن خلال العقود الماضية، كانت منطقة القطب الشمالي ترتفع بمعدل الضعفين في المتوسط العالمي.

وبهذا ترجع التهديدات الرئيسية التي يشكلها تغير المناخ في القطب الشمالي كنتيجة للتآكل الساحلي والانهيارات الأرضية، حيث أن الذوبان السرمدي يذوب ويُذوب الجليد البحري، مما يسمح للموجات والعواصف الوصول المباشر إلى السواحل في بعض المواقع الأثرية الساحلية في ألاسكا الشمالية، حيث اختفت بالفعل في البحر بسبب ارتفاع مستويات البحار والعواصف الأكثر تكرارا، ومن المتوقع أن تزيد المشكلة سوءًا.

ويتطلع الباحثون الآن للبحث عن تطوير لطرق تحديد ومراقبة أكثر المواقع تعرضًا للخطر، ويجب أن يكون هناك المزيد من التمويل لبرامج حماية علم الآثار.

وقال هوليسان: "تحتفظ المواقع الأثرية بسجلات بشرية وبيئية لا يمكن استبدالها في الماضي، بما في ذلك القطع الأثرية والأدلة البيئية".