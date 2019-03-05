لا مؤشرات على وجود أحياء بعد أسبوع من انهيار منجم للذهب في إندونيسيا

ذكر مسؤول إندونيسي، اليوم الثلاثاء، أن عمال الإنقاذ لم يعثروا على أي مؤشرات للحياة، أثناء مواصلتهم البحث عن عشرات الأشخاص الذين دفنوا عقب انهيار منجم غير مرخص للذهب الأسبوع الماضي في إقليم سولاويسي الشمالية.

وقال مسؤولون إن عشرات من عمال المنجم دفنوا بعد انهيار منصة خشبية كانوا يستخدمونها في المنجم في منطقة بولاانج مونجوندو في 26 فبراير بسبب عدم استقرار التربة.

وعثر عمال الإنقاذ على أربع جثث إضافية وأشلاء بشرية أمس الاثنين، لتصل حصيلة الوفيات المؤكدة إلى 13 شخصا على الأقل، حسبما قال فيري أريانتو، المتحدث باسم هيئة البحث والإنقاذ الإقليمية.

وأضاف أنه تم إنقاذ 20 عاملا لكن توفى اثنين منهم لاحقا.

ولم يتضح بعد عدد الأشخاص الذين ما زالوا مدفونين، لكن التقديرات تشير إلى تراوح عددهم بين 30 و70 شخصا.

وقال أريانتو "استخدمنا جهاز استشعار للحياة لكن لم تكن هناك دلائل على أن أي من الضحايا لا يزالون على قيد الحياة."

وتعد الحوادث المميتة في مناجم الذهب غير المرخصة شائعة في إندونيسيا.