مسؤول أمريكي: نتمنى أن يتبنى لبنان خيارات إيجابية لصالح شعبه

أعرب مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى بالوكالة السفير ديفيد ساترفيلد عن أمله أن يتبنى لبنان خيارات إيجابية لمصلحة شعبه وليس لصالح أطراف خارجية.

وقال ساترفيلد ، في تصريح مقتضب إثر لقائه وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل اليوم الثلاثاء ، إن "الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة مع لبنان بشكل كبير وتود أن تراه يتقدم ويواجه خياراته".

وأعلن أنه " سيتم التعامل من قبلنا ومن قبل دول أخرى، بحسب الطريقة التي سيتبنى من خلالها لبنان هذه الخيارات، التي نأمل أن تكون إيجابية لمصلحة لبنان وشعبه وليس لصالح أطراف خارجية".

وقال إن "لبنان أصبح له حكومة جديدة تتخذ قرارات حساسة تتعلق باقتصاد البلد ومكافحة الفساد وبالمسائل الأمنية".

وكان ساترفيلد وصل إلى بيروت مساء أمس.