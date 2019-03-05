معلمون مؤقتون يغلقون المدارس في أنحاء نيبال للمطالبة بعقود عمل دائمة

قام معلمون مؤقتون في نيبال، اليوم الثلاثاء، بإغلاق المدارس في أنحاء البلاد، للمطالبة بأن تصبح عقودهم دائمة، مما أدى إلى التأثير على نحو ستة ملايين طالب.

وبدأت منظمة - تمثل 40 ألف من المعلمين المؤقتين - سلسلة من الإضرابات أمس الاول الأحد. وأفادت وسائل الاعلام المحلية بأن المعلمين المحتجين اشتبكوا مع الشرطة في كاتمندو، أمس الاثنين، ما أدى إلى إصابة العديد من المعلمين.

ويحتج المتظاهرون على مشروع قانون خاص بالتعليم، يقترح عمل عقود دائمة لنسبة 20 بالمئة فقط من المعلمين المؤقتين في المدارس الحكومية والمدارس الاخرى التي تديرها المجتمعات المحلية.

ومن جانبه، قال خيم راج أدهيكاري، وهو أحد زعماء المتظاهرين، إن الحكومة كانت عينت في وقت سابق معلمين مؤقتين في 70 بالمئة من المناصب التعليمية الشاغرة، وتم منحهم عقودا دائمة، وتم شغل الوظائف بناء على المنافسة الداخلية.

من ناحية أخرى، قال المتحدث باسم وزارة التعليم، بيشنو براساد ميشرا، إن مكتبه حث المحتجين على إنهاء تظاهرهم وإجراء محادثات مع الحكومة.

وقال "إن الأمر سوف يستغرق بعض الوقت قبل تمرير البرلمان لمشروع القانون. لقد أكدنا لهم أننا سنبحث شكاواهم ".