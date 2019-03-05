أفريقيا الوسطى: الحكومة الجديدة تتفق مع ترتيبات اتفاقية السلام مع الجماعات المسلحة

أعلن "فيرمين نجريبادا" رئيس وزراء افريقيا الوسطى أن الحكومة الجديدة المشكلة مؤخرا والتي ضمت خمس جماعات مسلحة تتفق مع ترتيبات اتفاقية السلام التى تم توقيعها فى مطلع شهر فبراير الماضي في "بانجي".

وقال "نجريبادا" - في تصريح نقله راديو "أفريقيا 1" اليوم الثلاثاء - إن الحكومة الجديدة هي بداية العملية التي تم التوصل إليها من السلطات مع الجماعات المسلحة.. مؤكدا أن بانجي ستسعى في وقت لاحق لتوسيع قاعدة مشاركة الجميع في إدارة شئون البلاد.

وحذر رئيس الحكومة - الذي عين في منصبه في نهاية شهر فبراير الماضي - من أنه يجب تجنب كافة الأعمال التي قد تعيد البلاد إلى الخلف.

من جانبه، اكد "أنجي ماكسيم كازاجوي" المتحدث الرسمي باسم الحكومة في أفريقيا الوسطى أن اليوم يوجد حكومة تتكون من 36 عضوا ولم يكن من الممكن ضم خمسة أشخاص من كل مجموعة مسلحة إلى الحكومة.. مضيفا أن البلاد أصبحت في منتصف الطريق ويجب استكماله مع الحفاظ عليه.

وأشار كل من رئيس الوزراء والناطق باسم الحكومة إلى أنه تم وضع آليات في ضمن بنود الاتفاق في حالة عدم الرضا.

يذكر أن اتفاقية السلام بين حكومة إفريقيا الوسطى و14 جماعة مسلحة، التى تم التوصل إليها فى الخرطوم ، والتوقيع عليها يوم 6 فبراير الماضى بالعاصمة بانجى، تنص على تشكيل حكومة شاملة.

وتعد هذه الاتفاقية الثامنة من نوعها منذ بداية الأزمة، وكان قد تم الإعداد لها منذ يوليو عام 2017 من جانب الاتحاد الإفريقي، ورحب بها جميع الشركاء لإفريقيا الوسطى.