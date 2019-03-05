الثلاثاء 5 مارس 2019 9:27 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في حملة «أبو شنب - اتنين كفاية» لتنظيم الأسرة التي أطلقتها وزارة التضامن؟
النتـائـج تصويت

ترامب يندد بتحقيق جديد يجريه الديمقراطيون بشأن الدائرة المقربة له

واشنطن - أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 5 مارس 2019 - 8:30 م | آخر تحديث : الثلاثاء 5 مارس 2019 - 8:30 م

ندد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتحقيق الجديد الذي يجريه الديمقراطيون في الدائرة المقربة له، ووصفه بالاصطياد في الماء العكر.

وقال ترامب، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الثلاثاء: "إن التحقيق الذي تجريه اللجنة القضائية في مجلس النواب بشأن جرائمه المفترضة أكبر التجاوزات في تاريخ بلدنا"، مضيفا: "أن الجريمة الحقيقية هي ما يرتكبه الديمقراطيون وما فعلوه".

ويشتبه الديمقراطيون - الذين سيطروا على مجلس النواب في انتخابات نوفمبر الماضي - في ارتكاب ترامب عددًا من الجنح التي يمكن أن تؤدي إلى بدء إجراءات بهدف عزله.

يشار إلى أن اللجنة القضائية قد طلبت أمس الإثنين، معلومات من 81 من الشخصيات والكيانات المرتبطة بترامب، والتي يمكن أن تكشف عن عرقلة محتملة للعدالة واستغلال السلطة من جانب الإدارة وترامب شخصيًا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك