باحثون استراليون يعثرون على أقدم أدوات لدق الوشم بالعالم

عثر باحثون أستراليون على أقدم مجموعة من أدوات دق الوشم في العالم بموقع في تونجا، بما في ذلك أدوات يعتقد أنها مصنوعة من العظام البشرية.

واكتشف باحثون من الجامعة الوطنية الأسترالية اليوم الثلاثاء أن تلك الأدوات تعود إلى حوالي 2700 عام مضت، باستخدام الكربون المشع، مما يجعلها أقدم أدوات وشم يتم العثور عليها في أوقيانوسيا.

وقال البروفيسور جوفري كلارك، وهو أستاذ مشارك في الجامعة، إن أمشاط الوشم المصنوعة من العظام ، تحتوي على شفرات لنقل الحبر إلى طبقة الجلد.

ومن بين أربع أمشاط للوشم تم فحصها، تم اكتشاف أن اثنين منها مصنوعان من عظام طائر بحري كبير، بينما صنع الاثنان الآخران من عظام كائن ثديي كبير هو على الأرجح من البشر، وفقا للباحثين.

ويعتقد الباحثون أن تلك المجموعة من الأدوات تعود لأحد فناني دق الوشم، حيث تم العثور على إحدى الأدوات قد تعرضت للكسر وجرى إصلاحها على الأرجح.

وقال الباحثون أن تصميم الأدوات شبيه إلى الأدوات التقليدية التي تستخدم اليوم في منطقة المحيط الهادئ.