وزير خارجية فنلندا يعلن عدم نيته الترشح في الانتخابات البرلمانية القادمة

قال وزير الخارجية الفنلندي، تيمو سويني، المناهض للاتحاد الأوروبي، والذي أثار نقاشا وطنيا حول أرائه بشأن الإجهاض، إنه لن يترشح في الانتخابات البرلمانية المقررة الشهر المقبل.

وكتب السياسي المخضرم ،اليوم الثلاثاء، في مدونته" شكرا لهذه الأعوام"، مضيفا" لقد قدمت خلالها كل ما لدي".

يشار إلى أن سويني أدخل حزب الفنلنديين الحقيقيين في تشكيل الحكومة لأول مرة، عندما أصبح جزءا من ائتلاف يمين الوسط بقيادة رئيس الوزراء، يوها سيبيلا .

واستقال سويني البالغ من العمر 56 عاما من منصبه كرئيس للحزب عام 2017، ونتيجة لذلك انقسم الحزب، وانضم سويني لفصيل يطلق عليه بلو ريفورم، بقى داخل الائتلاف الحاكم.

وتولى سويني رئاسة الحزب عام 1997، وبعد ذلك 6 أعوام، جرى انتخابه في البرلمان بجانب اثنين آخرين من أعضاء الحزب، وفي عام 2011، حقق الحزب نتيجة انتخابية قوية، حيث حصل على 19% من الأصوات.

وتعهد سويني اليوم بدعم بلو ريفورم في الانتخابات المقررة في 14 أبريل المقبل، ونجا سويني من تصويت بحجب الثقة عام 2018، الذي طالبت به المعارضة على خلفية موقفه من قضية الإجهاض.

وقالت المعارضة إن مشاركته في مسيرة مناهضة للإجهاض في كندا وفعاليات مناهضة للإجهاض في دول أخرى ينتهك السياسة الرسمية لفنلندا.

وقال سويني إنه حضر مسيرات على ضوء الشموع في كندا في وقت فراغه، مضيفا أن آراءه بشأن الإجهاض تتوافق مع حرية الرأي والدين.