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المحكمة الدستورية السنغالية تقر إعادة انتخاب الرئيس سال بأكثر من 58% من الأصوات

الرئيس السنغالي ماكي سال
الرئيس السنغالي ماكي سال
داكار - أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 5 مارس 2019 - 8:40 م | آخر تحديث : الثلاثاء 5 مارس 2019 - 8:40 م

أقرت المحكمة الدستورية في السنغال، اليوم الثلاثاء، إعادة انتخاب الرئيس ماكي سال لولاية ثانية بنسبة بلغت 58.26% من مجموع المصوتين.

ذكرت ذلك شبكة "فرانس 24" الإخبارية في نبأ عاجل دون التطرق لمزيد من التفاصيل.

وكان مسئولو الانتخابات في السنغال قد أعلنوا يوم الخميس الماضي فوز الرئيس ماكي سال بولاية ثانية، وذلك دون الحاجة إلى إجراء جولة ثانية من التصويت؛ حيث أعلن رئيس اللجنة الوطنية لفرز الأصوات القاضي ديمبا كانجي، أن الرئيس سال حصل على 27ر58% من أصوات الناخبين.

وكان الناخبون السنغاليون قد أدلوا بأصواتهم الأسبوع الماضي في الانتخابات الرئاسية، حيث أقبل الناخبون بأعداد كبيرة على مراكز الاقتراع للاختيار بين خمسة مرشحين أبرزهم الرئيس المنتهية ولايته ماكي سال.


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