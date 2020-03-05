محافظ البحيرة يشدد على شن حملات مفاجئة على الأسواق لمكافحة الغش الغذائي

شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بتكثيف الجهود المبذولة والتعاون والتنسيق المستمر بين رؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية (مديرية التموين – الطب البيطري – مباحث التموين) للمتابعة الميدانية والتفتيش المستمر وعمل الحملات المفاجئة علي الأسواق.

وشنَّت إدارة تموين إدكو ومباحث التموين والطب البيطري، اليوم الخميس، حملات مكبرة على الأسواق والمجازر والمصانع والمحال التجارية وأماكن بيع الأدوية البيطرية، لمنع احتكار التجار والتلاعب في الأسعار، ومكافحة الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للأدوية والسلع الغذائي.

البداية تلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارا من العميد وجدي الصيرفي، مدير مباحث التموين، يفيد تمكن مديرية التموين.

وأسفرت الحملات عن ضبط محل بيع مستلزمات طبية بمدينه ادكو وذلك لمزاولة نشاطه دون ترخيص من الجهات المختصة ولحيازته وعرضه 28 عبوة مطهر منتهية الصلاحية، و17 عبوة راسب أبيض منتهية الصلاحية وضبط عيادة بيطرية غير مرخصة بقرية بإدكو بدون ترخيصها وحيازة المسئول عنها 115 عبوة أدوية منتهية الصلاحية.

كما تم ضبط محل مبيدات زراعية بقرية 6 بدون ترخيص مزاولة مهنة وحيازته 31 عبوة مبيدات منتهية الصلاحية وغير مصحوبة بفواتير تدل على مصدر حيازتها وعدم إعلانه عن أسعار السلع المعروضة.

كما تم تنفيذ حملة تموينية مماثلة بمدينة دمنهور أسفرت عن ضبط مصنع طحينة وعسل أسود بدون سجل صناعي بدون شروط صحية، وتم التحفظ به على 20 صفيحة عسل أسود × 25 كجم + 200 كجم طحينه سائبه + 5 شيكارة سمسم زنة الشيكارة 50 كجم، وضبط مخبز سياحي غير مرخص تنعدم به الشروط الصحيه ويستخدم مياه براميل ملوثة، وتم التحفظ به على 8 شيكارة دقيق فاخر × 50 كجم + عدد 7 كرتونة عجوه × 10 كجم + 2 بستلة مربي × 4.5 كجم.

كما تم ضبط عدد 2 مصنع أجبان بدون سجل صناعي ويستخدمان ملح سياحات مجهول المصدر، وتم التحفظ بهما على 340 شيكارة ملح × 50 كجم + 120 كجم جبنه تحت التجهيز، وضبط مصنع ضخم لتعبئة ورق عنب في برطمانات وتصديره للخارج بأسماء تجارية وبعنوان خارج البحيرة، وضبط عدد 2 ثلاجة غير مرخصة وبدون إخطار شهري، وتم التحفظ بالأولي على عدد 160 قرص جبنه رومي × 13 كجم وبالثانيه على 30 بستلة كريمه × 15 كجم، وضبط عدد 43 باكتة سكر تمويني مدعم × 20 كجم ناقصة الوزن القانوني بمقدار كجم في الباكتة وذلك بمحل بقالة تموينية.

وفى سياق متصل، شنت إدارة تموين أبو حمص حملة تموينية أسفرت عن ضبط عدد 5 مخالفات عبارة عن (3 محاضر نقص وزن يتراوح ما بين 10جم و 25جم - محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات الظاهرية - محضر تصرف فى عدد 5 شيكارة دقيق زنة 50كجم).

كما تم ضبط عدد 7 مخالفات تموينية منها محطة مواد بترولية بيع بأزيد من السعر الرسمي، وعدد 3 محلات بقالة وسوبر ماركت عدم الإعلان عن أسعار بيع السلع الغذائية، وضبط عدد 4 كرتونة مياه غازية منتهية الصلاحية وعدد 46 علبة برفان منتهية الصلاحية في سوبر ماركت لأحد المحطات البترول.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والتحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار بشأنها وتحرير محاضر بالمخالفات.