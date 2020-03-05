وزيرة التعليم الإيطالية: القرار لم يكن سهلا بإغلاق مدارس وجامعات البلاد

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(د ب ا)

أعلنت لوسيا أزولينا وزيرة التعليم الإيطالية اليوم الأربعاء عن إغلاق كافة المدارس اعتبارا من يوم غد الخميس، وحتى الخامس عشر من مارس الجاري لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد(كوفيد - 19).

وقالت أزولينا في مؤتمر صحفي" بالنسبة للحكومة، لم يكن القرار سهلا".

ووفقا لمتحدث باسم الحكومة الإيطالية، فإن الإجراء سوف يشمل الجامعات أيضا.

ووصف رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي القرار بأنه جزء من تحرك الحكومة "لإحتواء الفيروس بشكل مباشر أو إبطاء انتشاره"، وذلك لتقليل الضغط على قطاع الصحة في البلاد .

ويوجد في إيطاليا 7.6 مليون طالب في المدارس، ولا يتضمن ذلك الرقم طلاب الجامعة.