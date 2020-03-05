عاصفة شتوية تضرب شمال اليابان وتعرقل حركة النقل

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ضربت عاصفة شتوية شمال اليابان اليوم الخميس حيث غطت الثلوج مساحة واسعة من المنطقة، وحذرت السلطات من أن عاصفة ثلجية ستضرب المنطقة في وقت لاحق اليوم.

وذكرت صحيفة "هوكايدو شيمبون" المحلية أن العاصفة تسببت في إلغاء 130 رحلة جوية على الأقل و125 رحلة قطار في جزيرة هوكايدو بشمال البلاد.

وضربت انهيارات جليدية مناطق بين مدينتي إريمو وهيرو في الجزيرة، دون أن يسفر ذلك عن إصابات، بحسب الصحيفة.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية تساقط ثلوج تصل كثافتها إلى 70 سنتيمترا في هوكايدو بحلول ظهر غد الجمعة، محذرة من حدوث الانهيارات الجليدية وتعطيل النقل.