وزير المالية: رفع الحجوزات عن الممولين فور سداد ١٠٪ من المبلغ المستحق

معيط: حساب مقابل التأخير بحد أقصى ٣ سنوات من تاريخ تقديم الإقرار الضريبى

أكد محمد معيط وزير المالية، أن قانون «إنهاء المنازعات وتعديل بعض أحكام الضريبة على الدخل»، الذى أقره مجلس النواب، وأصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى، يتضمن مزايا وتيسيرات للممولين، مشيرا إلى رفع جميع أنواع الحجوزات فور سداد ١٠٪ من المبلغ «واجب السداد»، إضافة إلى فتح باب الطعن بالمأمورية إذا وقع ربط الضريبة والحجز نتيجة عدم الطعن، وللممول حق تسوية الملف بلجان فض المنازعات، وفق بيان لوزارة المالية، أمس.

وتابع معيط، أن القانون يمنح الممولين فرصة جديدة للاتفاق مع الإدارة الضريبية على إنهاء المنازعات، فى المرحلة الإدارية دون انتظار الإجراءات الضريبية الطويلة باللجوء للمحاكم، على النحو الذى يساعد فى سرعة استقرار المراكز القانونية لهؤلاء الممولين، وتحصيل حق الدولة.

وأضاف أن القانون يتسق مع توجيهات القيادة السياسية، وبرنامج الحكومة بتحسين مناخ بيئة أداء الأعمال؛ لجذب المزيد من الاستثمارات، وتشجيع المستثمرين على التوسع فى أنشطتهم بمصر.

وشدد على أن لجان إنهاء المنازعات الضريبية على مستوى الجمهورية والمأموريات جاهزة لتلقى طلبات الممولين وفقا للنطاق الجغرافى المقرر حتى نهاية يونيو المقبل، موضحا أن هذه اللجان تختص بفحص التظلمات والنزاعات الضريبية أمام المحاكم، أو لجان الطعن الضريبى بمصلحة الضرائب؛ بما يسهم فى تسريع وتيرة العمل بملف إنهاء المنازعات الضريبية، ويحفظ حق الدولة.

وأشار إلى أن القانون الجديد ينص على خصم٣٠٪ من مقابل التأخير المستحق لمن يبادر من الممولين بالاتفاق مع الإدارة الضريبية أو بلجان إنهاء المنازعات قبل صدور قرارات الطعن، «هذه الميزة الضريبية يستفيد منها الممولون عن أى فترة ضريبية يتم الاتفاق على ضريبتها قبل صدور قرار لجنة الطعن».

ولفت إلى حساب مقابل التأخير المستحق على الممولين بحد أقصى ٣ سنوات من تاريخ تقديم الإقرارات حتى نهاية الفحص؛ حتى لا يضار الممولون من تأخر المصلحة فى الفحص لمدة ربما كانت تتجاوز خمس سنوات، لسبب غير راجع إليهم.

أوضح أن القانون الجديد يسمح بتسوية أرصدة مقابل التأخير عن السنوات الخمس السابقة بمراعاة قصر مدة حساب مقابل التأخير على الضريبة على ٣ سنوات فقط من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديم الإقرار، وحتى تاريخ الإخطار بالربط.