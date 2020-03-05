الصحة العراقية تعلن ثاني حالة وفاة بفيروس كورونا



أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، عن تسجيل حالة وفاة ثانية لأحد المشخصين سابقا بالإصابة بفيروس كورونا في بغداد.



وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر ـ في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"، إنه "تم تسجيل وفاة ثانية لأحد المشخصين سابقا بالإصابة ب‍فيروس كورونا المستجد في بغداد يبلغ من العمر 65 عاما ويعاني من أمراض مزمنة عديدة".



وأكد البدر "على ضرورة الالتزام بالتوصيات التي تعمل على منع انتقال العدوى"، داعيا "جميع وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي إلى نشر رسائل التوعية والتثقيف الصحي لأوسع مدى ممكن".



وكانت وزارة الصحة العراقية أعلنت أمس عن تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في بغداد.



ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية ـ الفضائية مساء أمس ، عن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والبيئة سيف البدر في بيان قوله إن :"وزارة الصحة والبيئة تعلن عن وفاة إحدى المشخصات بالإصابة بفيروس كورونا المستجد في بغداد"، مشيرا الى انها "كانت تعاني من اعتلالات مناعية وفي مرحلة متأخرة وبعد تقديم كافة الخدمات الطبية الممكنة لها".



وأعلنت وزارة الصحة العراقية عن تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في محافظتي ديالى والنجف، مؤكدة وصول عدد الاصابات الكلي في عموم العراق إلى 35 إصابة.