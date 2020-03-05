شركة فلايبي البريطانية للطيران تشهر إفلاسها وتوقف جميع الرحلات

أعلنت شركة "فلايبي" البريطانية للطيران اليوم الخميس إشهار إفلاسها وتوقيف جميع رحلاتها.

وقالت الشركة في بيان إن "جميع الرحلات توقفت، وأوقفت الشركة البريطانية نشاطها بأثر فوري".

وأفادت فلايبي بأنها لن تنظم رحلات بديلة للمسافرين، ونصحتهم بعدم التوجه إلى المطار في مواعيد رحلاتهم المقررة.

وظلت الشركة، التي تتخذ من مدينة اكسيتر جنوب غربي انجلترا مقرا لها، متعثرة منذ شهور. كما أن انخفاض عدد العملاء بسبب المخاوف من فيروس كورونا (كوفيد-19) حاليا "زاد من صعوبة الموقف"، وفق ما صرح به مصدر بالشركة لوكالة برس أسوسيشن المحلية.

وذكرت وكالة الأنباء أن محادثات أزمة انعقدت أمس الأربعاء دون التوصل لحل.

وتم تعيين أربعة موظفين كبار في شركة الخدمات المهنية إرنست يونج كإدارة مشتركة للشركة بعد إشهار إفلاسها.