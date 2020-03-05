النمسا تدعو إلى تعزيز الجهود الدولية لنزع السلاح النووي

دعا الكسندر شالينبرج وزير خارجية النمسا إلى تعزيز الجهود الدولية في مجال نزع السلاح النووي بشكل مستمر.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية النمساوية اليوم الخميس بمناسبة الاحتفال بمرور 50 عامًا على توقيع معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وأضاف الوزير في البيان "لم يعد الأمر مجرد التزام شفهي بنزع السلاح النووي و بعد 50 عامًا حان الوقت لتنفيذ التزامات نزع السلاح لدى القوى النووية".

وأكد وزير الخارجية شالينبرج أنه في أوقات التوترات المتزايدة بين القوى الكبرى علينا أن ندفع باستمرار إلى الأمام في جهود نزع السلاح النووي، وأن الأسلحة النووية لا تزال تهدد وجود الإنسان حيث يزداد الخطر مع صناعة صواريخ جديدة أسرع وفي ظل توترات عالمية مستمرة.

وذكر الوزير أنه في ضوء معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التزمت الدول غير الحائزة للأسلحة النووية بعدم شراء أسلحة نووية، وفي المقابل التزمت الدول الحائزة للأسلحة النووية بنزع السلاح النووي ولكن لم يتحقق هذا الهدف منذ 50 عامًا مشددا على أن اتفاق عدم الانتشار هو حجر الزاوية في نظام الأمن الدولي.

وقال شالينبرج في البيان ان حدوث انفراجة حقيقية في جهود نزع السلاح النووي وهي وحدها التي يمكنها تجنب البشرية التهديد الوجودي الذي تمثله القنابل الذرية.