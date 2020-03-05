مبابي عقبة في طريق عودة نيمار لبرشلونة

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عادت التقارير الصحفية الفرنسية، اليوم الخميس، للحديث مجددا عن عودة البرازيلي نيمار جونيور إلى صفوف برشلونة الإسباني في الصيف المقبل.

فذكرت صحيفة «لو باريزيان» الفرنسية، أن برشلونة سيواجه صعوبة كبيرة للغاية في إعادة اللاعب البرازيلي لصفوفه.

وأشارت الصحيفة إلى أن النجم البرازيلي ضمن أولويات برشلونة في الصيف المقبل، حيث يريد النادي الكاتالوني إعادة نيمار من باريس سان جيرمان من أجل إيجاد الاستقرار وتدعيم هجوم البلاوجرانا بجانب الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ونقلت الصحيفة الفرنسية عن جريدة «ماركا» الإسبانية التي تؤكد أن عودة نيمار إلى برشلونة ستكون نوعا من العلاج للفريق الكتالوني.

ولفتت «لو باريزيان» الانتباه إلى أن العلاقة بين إدارتي الناديين الإسباني والفرنسي متوترة بشكل كبير.

وفي نهاية تقريرها ذكرت أيضا الصحيفة الفرنسية أنه في حالة إتمام صفقة النجم الشاب كيليان مبابي لاعب باريس إلى ريال مدريد فستكون عقبة كبرى في طريق نيمار إلى برشلونة.

يذكر أن النجم البرازيلي كان لاعبا في صفوف برشلونة في الفترة من 2013 إلى 2017 قبل أن ينتقل إلى باريس سان جيرمان في صفقة قياسية بلغ قيمتها 222 مليون يورو.