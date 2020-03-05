وزير الداخلية التركي: نعمل على نشر ألف شرطي على الحدود مع اليونان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن وزير الداخلية التركي، أن بلاده تعمل على نشر ألف شرطي مجهزين تجهيزا كاملا على الحدود مع اليونان.

وقال الوزير سليمان صويلو للصحفيين: "بدأنا منذ صباح اليوم نشر ألف عنصر من الشرطة التركية الخاصة على ضفاف نهر مريج الحدودي مع اليونان لمنع إجبار طالبي اللجوء على العودة".

وزعم أن الشرطة الحدودية اليونانية ألحقت إصابات بـ164 مهاجرا، يتلقون العلاج حاليا في المستشفيات التركية.

وقال: "لقد حاولوا إعادة 4900 شخص إلى تركيا"، في إشارة إلى اليونان و الوكالة الأوروبية لمراقبة وحماية الحدود الخارجية (فرونتيكس).