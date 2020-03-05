موريتانيا ترحل سياح إيطاليين بسبب كورونا

رحلت السلطات الموريتانية خمسة عشر سائحا ايطاليا حاولوا تجنب التدابير الاحترازية التي تتخذها السلطات الصحية الموريتانية في أعقاب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونفذت السلطات الصحية إجراءات وقائية وإحترازية، إذ يجب وضع المسافرين من البلدان المعرضة للخطر في العزل لمدة أسبوعين، بعدما سجّلت إيطاليا أكثر من ثلاثة آلاف حالة وأكثر من مائة حالة وفاة.

وذكرت الصحف الموريتانية ان السياح الايطاليين عند وصولهم إلى مطار نواكشوط قالوا انهم لم يُخطروا بهذه التدابير الصحية، وقد قبلوا بشكل مبدئي بالعزل، لكنهم في صباح اليوم التالي غادروا مع مرشدهم في اتجاه بعض المناطق السياحية في شمال البلاد لمواصلة رحلتهم السياحية.

وأكدت وزارة الصحة الموريتانية انها تطبق الإجراءات الذي تطبقها معظم دول العالم، كما كثفت موريتانيا هذا الاسبوع من البرامج التوعية في وسائل الاعلام لتحذير الموريتانيين من مخاطر الفيروس الذي وصل دول الجوار.