وكيل مجلس النواب: من المتوقع أن يكون الإتجاه في البرلمان القادم إلى نظام «القائمة»

هدى أمين

قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن من المتوقع أن يكون الإتجاه في البرلمان القادم إلى نظام القائمة.

وأوضح أثناء حواره لبرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء أمس الأربعاء، أن نظام القائمة سيؤدي إلى استقرار العملية السياسية في المرحلة القادمة، مضيفًا أنه سيُفعل دور الأحزاب.

وأشار إلى أنه من المهم تمثيل الأحزاب داخل نظام القائمة، مؤكدًا أنها تجربة ناجحة، سواء عن طريق تحالف انتخابي أو برلماني سياسي داخل مجلس النواب.

وأضاف أنه بعد تخصيص كوتة للمرأة بنسبة 25 % من مقاعد مجلس النواب في التعديل الأخير للدستور، يتم الاتجاه الآن لاحتجاز نسبة لتمثيل العاملين بالخارج وذوي الاحتياجات الخاصة.

وتابع أن الدستور المصري يتيح نظامي القائمة والفردي، لافتًا أنه سيتم الخلط بينهما، ولكن سيكون نظام القائمة أكثر.

وأشار إلى أنه سيكون هناك ائتلافية أحزاب، مضيفًا أنه سيُتاح فرص لمقاعد مستقلين من الشخصيات العامة، أو التي ليس لها إنتماءات حزبية.