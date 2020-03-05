دار الشروق تطرح طبعة جديدة من «أرض الإله»

طرحت دار الشروق، الطبعة العاشرة من رواية «أرض الإله»، للكاتب والروائي أحمد مراد.

والرواية الصادرة عن دار الشروق، تدور أحداثها في ربيع عام 1924، قبل ميلاد المسيح بـ250 عاماً، أثناء حكم البطالمة لمصر، بطلها كاهن شاب يدعى «كاي» يواجه مؤامرة يحيكها رئيس الخاصة الملكية اليهودي «مردخاي»، بشأن طمس وتزوير التاريخ المصري، لصالح مطامع يهودية في مصر.

وتلقي الرواية الضوء على العديد من الحقائق التي غابت عن الأذهان بشأن التاريخ المصري القديم الذي تعرض للتزييف، وتلفت الانتباه إلى العديد من الحقائق التاريخية، منها أن «فرعون» الذي ذُكر في القرآن ليس لقب أو منصب، وإنما اسم شخص، مثله مثل أسماء كـ«هامان» و«قارون».

كما تلقي الضوء على عقيدة المصريين، وتؤكد أنهم ليسوا بمشركين أو عباد أصنام، وإنما موحدين على ملة النبي إدريس «الذي سُمي في التاريخ الفرعوني أوزوريس»، ولأجل تعظيمه تم إقامة التماثيل له، والمعابد التي تحكي قصته وقصة توحيده لرب الأرض والسماوات، وكذلك قصة صراعه مع أخيه «ست» عوث الشر، وناشر الفساد.

وحمل المصريون في رواية «أرض الإله» اسم «الجيبتيون»، وأرضهم اسمها «إيجيبت» وهم أصحاب أرض النيل والدلتا وكذلك أرض الفيروز «سيناء»، كما ترصد الرواية محاولة اليهود تزييف التاريخ بإخفاء ما قاموا به مع النبي موسى، والادعاء بأنهم شعب الله المختار، والسعي الدؤوب للاستيلاء على حكم مصر من خلال خطة محكمة.