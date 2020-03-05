شركة طيران العال الإسرائيلية تشطب 1000 وظيفة بسبب كورونا

(د ب أ)

أعلنت شركة طيران العال الإسرائيلية تسريح 1000 موظف في إطار إجراءات التقشف المرتبطة بحظر السفر إلى العديد من دول العالم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال متحدث باسم الشركة إنه تم خفض مرتبات كبار المسؤولين في الشركة بنسبة 20% بأثر رجعي اعتبارا من أول آذار/مارس الحالي.

تضم الشركة حاليا 6300 موظف منهم 3600 يعملون في وظائف دائمة.

وشملت عملية التسريح كل من العمالة الدائمة والمؤقتة ، بحسب المتحدث، مضيفا أن شركة الطيران ستوقف أي تعيينات جديدة حتى إشعار آخر.

أرجعت الشركة إجراءات التقشف إلى تقليص عدد الطائرات العاملة بسبب انخفاض عدد الرحلات على خلفية حظر السفر إلى العديد من الدول والمدن بسبب كورونا.

وقالت الشركة في بيان اليوم إن "فيروس كورونا المستجد أدى إلى تراجع كبير في أنشطة العالم، وفي الطلب على الرحلات".

كان قد تم إلغاء الكثير من رحلات العال بعد قرار الحكومة فرض قيود على قدوم السائحين من المناطق المتضررة بشدة من الفيروس.

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية قد نصحت المواطنين في الأسبوع الماضي بتجنب السفر إلى الخارج، وتمديد القيود المفروضة على القادمين لتشمل القادمين من ألمانيا والنمسا وسويسرا وفرنسا وإسبانيا.

يذكر أنه لا يسمح للقادمين من هذه الدول بدخول إسرائيل إلا إذا وافقوا على البقاء في الحجر الصحي لمدة 14 يوما للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا، وهو ما يتم تطبيقه على الإسرائيليين القادمين من الخارج أيضا.