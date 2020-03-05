وزير الداخلية الألماني: الخطر الأكبر بالبلاد حاليا صادر من التيار اليميني

أكد وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، مجددا أن الخطر الأكبر حاليا في ألمانيا يصدر من التيار اليميني.

وقال زيهوفر اليوم الخميس، بالبرلمان الألماني "بوندستاج" إن التطورات الحاصلة من جانب الشبكة الإرهابية اليمينية "إن إس يو" (الاشتراكيون الوطنيون تحت الأرض) حتى اليوم توضح أن "حالة التهديد من قبل التيار اليميني المتطرف في بلدنا تعد كبيرة للغاية ولا يمكن التهوين منها بأي شيء".

وأضاف زيهوفر أن العنف يبدأ بتعنيف لغة الخطاب، ودعا إلى "الانضباط والاعتدال في استخدام اللغة"، مشيرا إلى أن الأحداث العنصرية الأخيرة في ملاعب كرة القدم في الفترة الأخيرة.

وأوضح الوزير الألماني أنه كان على اتصال مع رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم من أجل استيضاح كيفية مواجهة مثل هذه التجاوزات.

وأشار زيهوفر إلى الزيادات الأخيرة في الأجهزة الأمنية، وأكد قائلا: "إننا لا نكافح المواطنين العامة، إننا نكافح المجرمين"، وأضاف أن ذلك بحاجة لدولة قوية.

يذكر أن رجلا ألمانيا - 43 عاما، قتل 9 أشخاص ذوي أصول أجنبية وأصاب آخرين في اثنين من مقاهي الشيشة في مدينة هاناو بولاية هيسن غربي ألمانيا في مساء يوم 19 فبراير الماضي. ويشتبه أنه قتل أمه أيضا في المنزل، ثم انتحر.

وبحسب المعلومات المتوافرة حتى الآن، فإن الجاني المشتبه به كان لديه ميول عنصرية وكان مريضا نفسيا أيضا.