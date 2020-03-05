هدي الساعاتي

تفقدت المهندسة سحر شعبان رئيس حي شرق، أمس الأربعاء، "العقار المائل" بمنطقة باكوس برفقة سكرتير عام الحي عزة سعد والمهندس المختص وغرفة عمليات الحي.

وذلك بعدم تلقى حي شرق برئاسة المهندسة سحر شعبان إشارة تُفيد بحدوث ميل بأحد العقارات، في الساعات الأولى من صباح اليوم الباكر، بشارع الشرف المتفرع من شارع محطة السوق بمنطقة باكوس التابع لقسم شرطة ثانِ رمل.

تواجد على الفور فريق هندسي متخصص لمعاينة الحالة الإنشائية للعقار وإتخاذ الإجراءات التأمينية اللازمة للمواطنين، بحضور فريق من الحماية المدنية وقسم الشرطة لتأمين المارة والقاطنين بالعقار ووضع الحواجز الحديدية لغلق الشارع.

وأسفرت المعاينة عن حدوث فاصل إنشائي بين العقار رقم (10) والعقار المجاور له، وحدوث ميل بالعقار، ويتكون العقار من طابق أرضي وميزانين و13طابق سكني.

وتم تحرير محضر إداري بقسم الشرطة برقم 2133 للإخلاء الفوري لقاطني العقار والعقار المجاور حرصًا على أرواحهم، كما وجهت المهندسة سحر شعبان بسرعة معاينة لجنة "المنشآت الآيلة للسقوط" للعقار والعقارات المجاورة لإتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة.