بلومبرج: وزراء أوبك اتفقوا على خفض إنتاج النفط

أفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء بأن وزراء دول منظمة الدول المصدر للبترول (أوبك) اتفقوا فيما بينهم اليوم الخميس على أنه يتعين خفض الإنتاج بـ5ر1 مليون برميل في اليوم، في ظل التراجع الهائل على الطلب بسبب فيروس كورونا، إلا أن الأمر يظل بانتظار موقف روسيا التي قد تعرقل الاتفاق.

ونقلت الوكالة عن وفود من المشاركين في اجتماع أوبك المنعقد في فيينا اليوم الخميس أن وزراء المنظمة توصلوا إلى اتفاق، إلا أن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك لم يكن حاضرا.

ووفقا للمصادر فإن ثلث الخفض المقترح سيكون من الدول الحليفة، غير الأعضاء في أوبك، وعلى رأسها روسيا.

ومن المقرر أن تنضم الدول الحليفة للمحادثات الجارية في العاصمة النمساوية يوم غد لبحث الاتفاق.

ولفتت بلومبرج إلى أنه إذا ما لم تدعم روسيا الاتفاق فإنه من غير الواضح ما إذا كان سيتم تنفيذ الخفض في الواقع.