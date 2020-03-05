

اختتمت اليوم، فعاليات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2020، الذي عقد على مدار يومين متتاليين بمركز إكسبو الشارقة، بمشاركة 64 شخصية من كبار المسؤولين الحكوميين، ونخبة من الخبراء يمثلون 16 دولة عربية وأجنبية، قدموا 57 فعالية متنوعة بين جلسات حوارية، وخطابات ملهمة، وورش عمل، وجلسات عصف ذهني ومنصات تفاعلية.



وألقى فيروس كورونا المستجد بظلاله على المنتدى، حيث قال مدير إدارة السلامة والوقاية بالهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات بالإمارات سيف الظاهري، إن هناك شفافية كبيرة في التعامل مع فيروس كورونا، وعدد حالات الإصابة التي تم اكتشافها بالإمارات.



وأضاف الظاهري، في كلمته بالمنتدى أمس، أن الإمارات اتخذت كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة فيروس كورونا بجميع الجهات الحكومية، مع ضرورة الاستمرار في تقديم كافة الخدمات للمواطنين بالشكل المعتاد والمطلوب.



وأشار إلى أن القيادة السياسية في الإمارات قررت وقف الدراسة بجميع المدارس لمدة شهر، ومن المرحج استمرار توقفها لحين استقرار الأوضاع العالمية والسيطرة على انتشار فيروس كورونا، وستكون الدراسة عبر الإنترنت من خلال تكنولوجيا "الدراسة عن بُعد".



وشهدت فعاليات المنتدى، جلسة بعنوان "الاستثمار في التواصل الثقافي"، جمعت ممثلين عن طلبة المدراس والجامعات، بمسؤولي دوائر حكومية وخبراء إعلام واتصال من دولة الإمارات ومنطقة الخليج العربي.



وقال رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة الشيخ فاهم القاسمي، إن صورة العالم العربي في الرأي العام الدولي لا تزال دون طموحنا وأقل من مستوى منجزاتنا، متابعا: "عند البحث على محرك جوجل عن معطيات حول العالم العربي، سنجدها إما سلبية أو منقوصة، ما يستوجب وضع خطط فعالة لتغييرها والاستفادة مما قدمته التكنولوجيا من وسائل اتصال سريعة لتقديم صورتنا بما يتلائم مع قيمنا وأخلاقنا".



وشهد عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة سلطان بن محمد القاسمي، جلسة حوارية حملت عنوان "سر تأثير الشاشة على الرأي العام"، وتناولت الجلسة التي تحدثت فيها الممثلة الهندية بريانكا تشوبرا، عن تأثير الإعلام المرئي بجميع مخرجاته كالأفلام السينمائية والمسلسلات والبرامج التلفزيونية على الرأي العام الدولي، وفرص توظيف هذا الإعلام في خدمة أهداف التواصل الفعّال عبر الثقافات.



وقال أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، إن وزير الإعلام في الوقت الماضي كان يملك ويحكم لكن الآن لا يملك ولكنه يستطيع أن يضع سياسة إعلامية، مؤكدا أن الإعلام التلقيدي انتهى تماما، وفي مصر لم ندرك ذلك إلا مؤخرًا.



وأضاف هيكل، أن الفترة الماضية شهدت توغل الإعلام المضاد وأصبح أداة حرب كما يحدث في دول كثيرة، مشيرا إلى أن الإعلام فقد وسائل الاتصال مع الجمهور بسبب القضايا الفرعية التى يهتم بها دون الدخول في أساس المشكلات.



وأشار إلى دور وسائل التواصل الاجتماعي التى تؤثر على عمل الحكومات فلم تعد وسيلة اجتماعية فقط، ضاربا المثل بأمريكا التى تعانى من وسائل التواصل الجديدة، مؤكدا أن منعها ليس حلا ولكن لابد من الوصول إلى كيفية لضبط الأداء بهذه الوسائل.