دعم مصر يناقش قانون المحليات بحضور سكرتير العموم بالمحافظات

علي كمال

انطلقت منذ قليل الجلسة السادسة للحوار المجتمعي لائتلاف دعم مصر، حول قانون الإدارة المحلية، بحضور الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس الائتلاف، واللواء محمد صلاح أبو هميلة نائب رئيس الائتلاف، وعدد من سكرتير العموم بالمحافظات علي مستوي الجمهورية.

وكان المهندس أحمد السجيني، أمين عام ائتلاف دعم مصر، قال إن الحوار المجتمعي حول قانون الإدارة المحلية استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكداً حرصه على المشاركة بكل جلسات الحوار للاستماع لكل وجهات النظر من جموع فئات المجتمع، مضيفاً أن لجنة الإدارة المحلية قامت بدورها في المناقشة في هذا القانون، ورغم ذلك لا تزال تسمتع لكل المداخلات والملاحظات، التي يبديها الجميع.

وأكد "السجينى" أن مناقشات اللجنة غيرت ٨٥٪من مواد القوانين المقدمة بالتوافق مع الحكومة، مع مراعاة جميع رؤي المحافظين والوزراء.



