أعلنت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا، اليوم الأربعاء، أن عدد الوفيات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 28 حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل إلى 107، دون مؤشر يذكر على تباطؤ انتشار المرض.

وارتفع العدد التراكمي لحالات الإصابة في إيطاليا، وهي الأكثر تضررا بالفيروس في أوروبا، إلى نحو 3090 من 2502 يوم الثلاثاء، وفقا لوكالة "رويترز".

وقال رئيس الوكالة إن 276 من الذين كانوا مصابين أصلا بالفيروس تعافوا تماما مقابل 160 في اليوم السابق.

وظهر التفشي قبل 13 يوما ويتركز في بضع أماكن في شمال إيطاليا. لكن تم رصد حالات في جميع مناطق البلاد العشرين ما عدا منطقة واحدة.